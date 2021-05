Es sollte ein entspannter Abend für die Zuschauer des italienischen Fernsehsenders Rai3 werden: Der in seinem Heimatland höchst populäre Rapper Fedez spielte anlässlich des Feiertags am 1. Mai ein Konzert vor laufenden Kameras. Doch dass er die Bühne zudem für ein politisches Statement nutzte, schien dem öffentlich-rechtlichen Sender nicht zu gefallen. Wie sich nun herausstellte, wollte Rai die Rede von Fedez sogar zensieren. Dafür liefert der 31-Jährige stichhaltige Beweise. Aber worum ging es überhaupt?

Unterstützung für Kultur und Strafen für Diskriminierung