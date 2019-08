Eine neue Folge von "akte 20.19 spezial" hat beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma für Empörung und heftige Kritik gesorgt. (SAT.1)

Eine am vergangenen Mittwoch ausgestrahlte neue Episode des SAT.1-Reportageformats „akte 20.19 spezial“ sorgt derzeit für Aufsehen. Unter dem Titel „Roma: Volk zwischen Armut und Angeberei“ berichtete der Sender unter anderem von kriminellen Roma-Familienclans. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma übt nun scharfe Kritik an dem Beitrag. Er erkennt in der Darstellung der Volksgruppe eine gezielte Diffamierung, wie aus einer am Donnerstag verbreiteten öffentlichen Stellungnahme hervorgeht.

„Die in der Reihe Akte 20.19 gezeigte Pseudo-Dokumentation 'Roma: Ein Volk zwischen Armut und Angeberei', die am 07. August 2019 von SAT.1 ausgestrahlt wurde, diffamiert die Angehörigen von Sinti und Roma auf eine widerwärtige und rassistische Art“, heißt es in dem Statement. Der Film würde sich „ohne weiteres in die rassistische Tradition eines 'Jud Süß' oder jenes Nazi-Propagandafilms über das Ghetto Theresienstadt 'Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“ einreihen. Wie in letztgenanntem Film gäbe es in dem „akte 20.19 spezial“-Bericht „Sequenzen, in denen Roma in unterschiedlicher Weise mit Ratten in Zusammenhang gebracht werden“. Dass diese Lebenssituation oftmals aus unverhohlenem Rassismus gegenüber der Volksgruppe der Roma resultiere, werde indes nicht angesprochen, lautet ein Vorwurf aus dem Schreiben.

Der Zentralrats-Vorsitzende Romani Rose betont: „Eine derartige pauschale Kriminalisierung und widerwärtige Diffamierung von Minderheiten wäre bislang gegenüber anderen Minderheiten unvorstellbar.“ Mit dieser Reportage trage SAT.1 „direkte Verantwortung für die zunehmende Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft.“

SAT.1 reagiert auf die Vorwürfe

Mittlerweile hat der Sender auf die Vorwürfe mit einer offiziellen Stellungnahme reagiert und die Kritik aufs Schärfste zurückgewiesen. „Unsere aktuelle Reportage ist ein ausgewogener, journalistisch einwandfreier Bericht über mehrere Familien in Deutschland und Ost-Europa“, so SAT.1-Sprecherin Diana Schardt. Der Beitrag thematisiere demnach „gelungene Integrationsprojekte ebenso wie Armut und unzumutbare Lebensumstände“ und zeige ferner, „dass Roma auch heute noch diskriminiert und ausgebeutet werden“.

Die Reportage berichte gleichermaßen über „Tradition, Werte und Stolz“ wie über „kriminelle Machenschaften einzelner Großfamilien.“ In der offiziellen Online-Beschreibung der Episode ist zu lesen: „Nur ein Bruchteil der Roma ist kriminell. Die Mehrheit der rund zwölf Millionen europäischen Mitglieder des Volkes lebt in bitterer Armut.“ Kriminelle Großfamilien würden jedoch „den Ruf eines ganzen Volkes“ ruinieren.

Wer sich ein eigenes Bild von der Reportage machen möchte, kann dies aktuell noch nachholen: Die Folge ist über die SAT.1-Mediathek und über das Streamingportal JOYN derzeit kostenlos verfügbar.