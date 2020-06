Soll beim Therapieren von ADHS-Symptomen helfen: das Geschicklichkeitsspiel "EndeavorRX". (Akili)

Dass Spiele beim Therapieren der unterschiedlichsten Krankheiten helfen können, ist inzwischen nicht nur Gamern und Games-Machern, sondern auch Ärzten und Betroffenen klar. Bereits während der 80er-Jahre haben progressive Doktoren ihren Patienten geraten, für das Training von Reflexen oder Auge-Hand-Koordination Computer- und Videospiele auszuprobieren. Heute sind sie ein probates Mittel im Kampf gegen Stress, diverse Psychosen und jetzt sogar - ganz offiziell - ADHS. Gemeint ist die sogenannte „Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung“, unter der vor allem viele Kinder und Jugendliche leiden.

Die Symptome reichen von Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu Belastungsstörungen. Damit ein normales Leben zu führen, ist schwierig. Die regelmäßige Einnahme von ADHS-Medikamenten kann jedoch schwere Nebenwirkungen verursachen.

Mit dem Geschicklichkeitsspiel „EndeavorRX“ präsentiert das Entwickler-Start-Up Akili nun eine „eine nichtmedikamentöse Möglichkeit zur Linderung der Symptome von ADHS bei Kindern“, so Jeffrey Shuren von der US-Gesundheitsbehörde FDA, die das Game jüngst als Behandlungsmaßnahme zugelassen hat. Allerdings weist die FDA darauf hin, dass es sich dabei um eine ergänzende Therapie-Option handelt - und nicht etwa ein Ersatz für altbewährte Behandlungsmethoden.

Alien-Skateboarding

Immerhin verbucht der Einsatz von „EndeavorRX“ bei betroffenen Patienten schon einige Erfolge: Das Spiel, bei dem man einen niedlichen Außerirdischen an Bord eines UFO-Skateboards um allerlei Hindernisse herum manövriert, wurde nach einer Studie an rund 600 kleinen ADHS-Patienten zugelassen. Den Testergebnissen zufolge soll nach vier Wochen ein Drittel der Kinder in mindestens einem Bereich kein Aufmerksamkeitsdefizit mehr gezeigt haben. Ungefähr die Hälfte der betroffenen Eltern gab an, eine positive Veränderung der Alltags-Beeinträchtigungen ihres Sprösslings registriert zu haben. Wie es mit der entsprechenden Zulassung des Spiels in anderen Ländern aussieht, ist noch unklar.