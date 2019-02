Die RTL-II-Gamesshow "Spiel die Geissens untern Tisch" geht in eine neue Runde. In der ersten Ausgabe (Montag, 4. März, 20.15 Uhr) wollen Esra (rechts) und Sabit (Zweiter von rechts) das Millionärsehepaar Carmen (links) und Robert (Zweiter von links) alt aussehen lassen. Kai Ebel moderiert. (RTL II / Willi Weber)

Grips plus Geschicklichkeit ergibt 20.000 Euro. Gemäß dieser vermeintlich einfachen Gleichung versuchen Kandidaten aus ganz Deutschland in neuen Folgen der RTL II-Games-Show „Spiel die Geissens untern Tisch“ dem Millionärsehepaar den Schneid abzukaufen. In insgesamt acht Spielrunden gilt es gleichsam, bei kniffligen Quizfragen sein Wissen unter Beweis zu stellen und actionreichen Challenges möglichst schnell zu meistern. Können die Kandidaten am Ende das Lösungswort schneller erraten als Carmen und Robert Geiss, winkt ein satter Gewinn von 20.000 Euro.

In der ersten der geplanten drei Ausgaben, die RTL II am Montag, 4. März, um 20.15 Uhr, zeigt, treten Esra und Sabit aus Dortmund an. Die Beauty-Expertin und der Busfahrer wollen sich das Startkapital für ihr Traumhaus erspielen. Ob Moderator Kai Ebel ihnen nach den acht aufregenden Spielrunden den Gewinn überreichen wird?