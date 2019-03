Benjamin Netanjahu erreichte seine Medienkompetenz unter anderem als beliebter Gastexperte im amerikanischen Fernsehen. (ARTE / Zoom 77, Eli Hershikowitz)

Benjamin Netanjahu ist im Wahlkampfmodus. Aus der vorgezogenen Wahl zur 21. Knesset am Dienstag, 9. April, will der israelische Ministerpräsident zum vierten Mal in Folge als Gewinner hervorgehen. Die Mittel, die Netanjahu für seinen erhofften Sieg einsetzt, sind so simpel wie bewährt. Israels bekanntester Politiker stellt sich selbst dar. Oder demonstriert auf Plakaten, wie gut er vernetzt ist. Ein Motiv zeigt ihn neben Donald Trump. In dem Porträt des israelischen Journalisten Dan Shadur, das nun bei ARTE zu sehen ist, wird deutlich, dass Netanjahu dem US-Präsidenten wohl einiges voraus hat. Weit vor Trump verstand es der Politiker, die Medien für seine Ziele zu nutzen.

Beispiele aus Hunderten von Medienauftritten lassen erkennen, wie diszipliniert und nahezu perfekt er jede seiner Fernseh- und Social-Media-Ansprachen zur Selbstdarstellung nutzt. Erste Erfahrungen vor der Kamera hatte Netanjahu als Gastexperte im amerikanischen Fernsehen gemacht. Den letzten Schliff für den bedeutenden Auftritt verpasst ihm aber immer wieder sein Sprechcoach Lilyan Wilders.

An dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (links), wie hier nach dessen Rede auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2015, bissen sich schon viele Journalisten die Zähne aus. (ARTE / Israeli GPO, Avi Oahyon)

Gleichermaßen geschickt nutzt „Bibi“, wie Netanjahu genannt wird, die Provokation. Hauptsache im Gespräch bleiben! Auch wenn die kritische Presse ein weiteres Mal böse über ihn schreibt. Erst kürzlich musste sich der Ministerpräsident den Vorwürfen der Bestechlichkeit, des Betruges und der Untreue stellen. Er soll angeklagt werden. Bei einer Ansprache an die Nation erklärte er dazu, dass linke Medien nur gegen ihn hetzen wollten.