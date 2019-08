Straßenverkaufswert: Eine Milliarde Euro

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Zoll findet 4,5 Tonnen Kokain auf Containerschiff in Hamburg

Das Kokain ist in Sporttaschen versteckt - und zwar massenhaft. Tonnenweise fällt die Droge dem Hamburger Zoll in die Hände. Ein „empfindlicher Schlag“ gegen Rauschgiftschmuggler, so die Beamten.