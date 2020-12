Der Gang über das Tigerfell fällt James mit ansteigendem Pegel immer schwerer. (picture alliance/Annemarie Aldag/NDR/dpa)

Auch 2020 heißt es in vielen Wohnzimmern wieder "The same procedure as every year“. Dann läuft der Sketch-Klassiker "Dinner for One" zu Silvester im TV. 1963 produziert gehört der 18-minütige Sketch seit vielen Jahren fest ins Abendprogramm. Miss Sophie feiert ihren 90. Geburtstag alleine. Nur Butler James leistet ihr Gesellschaft, bedient sie und spielt gleichzeitig die bereits verstorbenen Gäste und übernimmt für Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom das Trinken der alkoholischen Getränke.

2004 erreichte die Zuschauerzahl mit 15,6 Millionen Deutschen den bisherigen Höchststand. Das Guiness Buch der Rekorde führte "Dinner for One", auch bekannt unter dem Titel "Der 90. Geburtstag", 1988 als die weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion. Damit niemand das Silvesterfest ohne die kultige Szene um Miss Sophie und ihren treuen Butler James feiern muss, haben wir eine Übersicht der Sendetermine zum Ende 2020 zusammengestellt.

Wer nicht auf die TV-Termine angewiesen sein will, kann "Dinner for One" auch jederzeit in der NDR-Mediathek streamen.

TV-Termine von "Dinner for One" zu Silvester 2020 im Überblick:

Das englischsprachige Original mit deutscher Einleitung durch Heinz Pieper läuft am 31. Dezember auf folgenden Sendern:

15:50 Uhr in der ARD

15:45 Uhr im NDR

17:10 Uhr im NDR

17:35 Uhr im WDR

18:45 Uhr im BR

19:00 Uhr im MDR

19:00 Uhr im RBB

19:10 Uhr im HR

19:35 Uhr im SWR

19:40 Uhr im NDR

23:35 Uhr im NDR

Hinzu kommen weitere Varianten mit deutschen Dialekten:

12:00 Uhr im NDR (plattdeutsche Version)

12:40 Uhr im SWR (Schweizer Version)

16:45 Uhr im SWR (Schweizer Version)

16:45 Uhr im HR (auf Hessisch)

17.10 Dinner im WDR (auf Kölsch)

18:45 Uhr im HR (auf Nordhessisch)

Wer die Sendung an Silvester verpasst hat, kann auch am 1. Januar 2021 einschalten: