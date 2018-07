Drei neue Labo-Sets für drei verschiedene Kontroll-Varianten: Je nach aktivem Toy-Con wird das Vehikel aus dem beiliegenden Spiel... (Nintendo)

Ein großer Verkaufs-Hit war Nintendos innovative Bastel- und Game-Kombination „Labo“ nicht, trotzdem hat der Hersteller für den 14. September Nachschub angekündigt: Das „Vehicle Kit“ kommt mit drei verschiedenen Bastel-Formen, von denen jede als eigenständiger Controller für einen Spielmodus fungiert. Mit der beiliegenden Software will Nintendo die größten Kritikpunkte an den bisherigen „Labo“-Angeboten entkräften: Hat man zu den bisherigen Spiel-Sets nur mittelprächtige Mini-Games geliefert, soll das dem „Vehicle Kit“ beiliegende Rennspiel auch über längere Zeit motivieren. Das knuffige Cartoon-Vehikel wechselt je nach aktivem Toy-Con in den Land-, Luft- oder Unterwasser-Modus. Neben Genre-typischen Wettrennen gehören Erkundungs-Modi und verschiedene Sammel-Aufgaben zum Spiel.