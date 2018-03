Grusel im "Tatort": Was zieht Doro Lorenz (Eva Bay) mitten in der Nacht zum Friedhof? (SWR / Martin Furch)

Wenn es sein Ziel war, erneut zu polarisieren, dann hat es Axel Ranisch, der Regisseur des jüngsten „Tatort“-Experiments „Waldlust“, erreicht: Im Nachklapp wurde über seinen weitgehend improvisatorischen Gruselkrimi aufs Heftigfste debattiert. Für einige Zuschauer war der Film ein Geniestreich, für die anderen - sie waren in den Sozialen Medien in der Überzahl - war er Schund. Um den aufgebrachten Teil der „Tatort“-Fans zu beruhigen, teilte der für die Produktion des Ludwigshafen-„Tatorts“ mit Ulrike Folkerts als Kommissarin Lena Odenthal zuständige SWR nun mit, künftig auf Beiträge mit improvisierten Dialogen zu verzichten.

Wie schon bei der Episode „Babbeldasch“ (2017) gab Ranischs Inszenierung nach einem Drehbuch von Autor Sönke Andresen den Schauspielern viel Freiraum, einfach mal drauflos zu plappern - mit der Folge, dass die Dialoge mithin wirkten wie in einer Dokusoap des Privatfernsehens. Die Einschaltquote stimmte allerdings: 8,23 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntagabend ein.

Hei, hei, hei, so eine Schneeballschlacht: Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und ihr Team (Peter Espeloer als Peter Becker, links, Lisa Bitter als Johanna Stern, zweite von links, und Annalena Schmidt als Frau Keller, dritte von links) hatten ein Teambildungsseminar unter der Ägide von Simon Fröhlich (Peter Trabner, zweiter von rechts) geplant. Aber es sollte anders kommen ... (SWR / Martin Furch)

„Wir schätzen die Arbeit von Axel Ranisch, und beide Filme hatten einen großen Gesprächswert. Am Ende entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer, was gelungen ist und was nicht“, ließ sich Manfred Hattendorf, SWR-Abteilungsleiter für Film und Planung, zitieren. „Der 'Tatort: Babbeldasch' hatte bei vielen Zuschauern durch den Einsatz von Laiendarstellern im Theatermilieu und dem Pfälzer Dialekt stark polarisiert“, so Hattendorf. „Das war bei 'Waldlust' ganz anders. Keine Laien, kaum Dialekt, stattdessen Ermittlungen in einem von der Umwelt abgeschnittenen Hotel im verschneiten Schwarzwald: Das hat vielen Zuschauern und auch vielen Kritikern gefallen.“

Axel Ranisch (34) gilt, wie auch dieser Film zeigte, nicht zu Unrecht als junger Wilder unter Deutschlands Regisseuren. Für „Waldlust“ holte er einige seiner Lieblingsschauspieler zusammen. Der Experimental-Regisseur baute sogar seine Oma, Ruth Bickelhaupt (96), in das Geschehen ein. Dass die Chemie gestimmt hat, merkte man dem intensiven Stück an. Der Rest: nackter Wahnsinn. Aber warum nicht? - „Deutsche Fernsehunterhaltung muss mutig sein dürfen, auch auf die Gefahr hin, den Geschmack des Publikums zu verfehlen, sonst schlafen wir alle ein, im Geiste und vor dem Fernseher“, sagte Ranisch mal.