Moderator Ben Blümel hat einen neuen Auftrag als Date-Komplize. Er verfolgt via versteckter Kamera, ob ein inszeniertes Zufallstreffen womöglich zwei Singles zusammenführen wird. (ProSieben / Jörg Kowalski)

Singles, die sich nach Zweisamkeit sehnen, sollten aufpassen. Denn bereits ein angeblich vergessener Geldbeutel in einem Café kann mehr zu bedeuten haben als nur ein zufälliges Missgeschick. Die neue Dating-Show „Matchmakers“ setzt genau auf diese vermeintlichen Zufälle. Vier Folgen des Formats sind bei ProSieben zunächst geplant.

Dass es im Titelzusatz der Sendung „heimlich verkuppelt“ heißt, ist freilich Programm. Denn es sind die Freunde eines Singles, die dem Zufall gewaltig auf die Sprünge helfen und ein potenzielles Date zunächst arrangieren. In der ersten Episode ist es die 25-jährige Sarah aus München, die sich in einem Café doch nur mit ihrer Freundin treffen will. Zuvor aber findet sie einen Geldbeutel. Das vergessene Stück gehört dem 27-jährigen Nils. Als Sarah ihn kontaktiert, ist Nils prompt zur Stelle. Eine erste Kontaktaufnahme erscheint geglückt.

Nach einem von Freunden inszenierten Date befragt Ben Blümel im Studio Single-Herzen, ob es bei ihnen gefunkt haben könnte. (ProSieben)

Wie und ob Sarah und Nils womöglich zusammenfinden, verfolgen eingeweihte Freunde und der Dating-Komplize Ben Blümel via versteckter Kamera. Der Sänger („Engel“, „Herz aus Glas“) und Moderator ist es dann auch, der Sarah und weitere Kandidaten daraufhin im Studio befragt, ob es bei dem arrangierten Treffen womöglich gefunkt haben könnte. Als zusätzliche Motivation in Richtung Liebesglück winkt den Date-Kandidaten bei einem „Match!“ die Chance auf einen gemeinsamen romantischen Trip.