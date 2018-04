Soll noch diesen Sommer auf Xbox One durchstarten: "No Man's Sky". Außerdem hat Entwickler Hello Games die kostenlose Erweiterung "Next" angekündigt. (Hello Games)

„No Man's Sky“ gehörte 2016 zu den Most-Wanted-Titeln für PS4 und PC, doch nach seiner Veröffentlichung sorgten das Weltraum-Abenteuer und sein per Zufalls-Generator erstelltes Universum vor allem für Kontroverse. Häufigster Kritikpunkt an der Erforschung des schier unendlich großen „No Man's Sky“-Alls: zu wenig Abwechslung!

Gut zwei Jahre später hat Entwickler Hello Games nachgebessert: Drei Updates haben „No Man's Sky“ zwar nicht rundum erneuert, aber um zusätzliche Inhalte bereichert - darunter auch ein Bau-Modus, der Weltraumforscher ihre eigene Station konstruieren lässt.

Jetzt wurde das Konsolen-seitig ursprünglich PS4-exklusive „No Man's Sky“überraschend für Xbox One angekündigt: Bereits diesen Sommer soll es soweit sein. Dann können Xbox-Spieler ein schier unendliches Universum durchkreuzen, das vom Start weg mit allen bekannten Erweiterungen kommt. Außerdem werden Besitzer einer Xbox One X von Anfang an mit 4K- und HDR-Support verwöhnt.

Weiterhin hat Hello-Games-Gründer Sean Murray - ebenfalls für Sommer - das bisher größte Content-Update für sein Spiel in Aussicht gestellt: Was das mit „Next“ betitelte Gratis-Add-On genau kann, wollte Murray noch nicht verraten. Dafür gab es aber immerhin kryptisch kommunizierte Hinweise auf eine mögliche PlayStation-VR-Version des futuristischen Survival- und Erkundungs-Spiels.