Adel Tawil - Adel Tawil & Friends: Live aus der Wuhlheide Berlin (BMG)

Live-Mitschnitte, Remasterings, Best-of-Alben: Zum großen Fest im Dezember fliegen sie dem potenziellen Käufer wieder von allen Seiten um die Ohren. Irgendwer sucht immer noch nach einem Geschenk. Adel Tawil steuert für den Gabentisch einen knapp zweitstündigen Mitschnitt seines Auftritts auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin bei, der am 16. Juni 2018 stattfand. Das Live-Album „Adel Tawil & Friends“ ist in seiner festlich-fröhlichen Stimmung perfekt auf das Weihnachtsfest zugeschnitten. 20 harmonische Songs sind es - einige sind den beiden Solo-Alben „Lieder“ (2013) und „So schön anders“ (2017) entnommen, mit Nummern wie „Vom selben Stern“ oder „Du erinnerst mich an Liebe“ werden aber auch die großen Ich+Ich-Erfolge abgedeckt.

Stars und Späße

Heimspiel: Beim Konzert auf der Wuhlheide Berlin fühlte sich Adel Tawil sichtlich wohl. (Anthony Molina)

Annette Humpe, neben Tawil die zweite Hälfte von Ich+Ich, taucht als Gast leider nicht bei dem Wuhlheide-Konzert auf. Dafür konnte das Publikum im immerhin 17.000 Zuschauer fassenden Parkstadion aber Tawil-Freunde wie Sido („Lieder/Bilder im Kopf“), KC Rebell und Summer Cem („Bis hier und noch weiter“), SDP („Ich will nur, dass du weißt“) sowie die Newcomerin Alina („Du erinnerst mich an Liebe“) erleben.

Um dem Konzertabend einen besonderen Rahmen zu verpassen und seine allgemeine Verehrung für die Hauptstadt auszudrücken, lässt Adel Tawil die Show mit einer rotzig-ironischen Anmoderation des Berliner Comedians Kurt Krömer beginnen. Der teilt den Zuschauern mit, dass der Hauptact an diesem Abend ausfalle, und er die Fans stattdessen zur Jahreshauptversammlung der Scientology-Sekte willkommen heißt. Nur Spaß, natürlich.

„Det is mir zu laut hier, die Scheiße“

Großen Spaß scheint an diesem Abend auch das Publikum gehabt zu haben. Es wird viel mitgesungen und ausgiebig in Heile-Welt-Stimmung gebadet, was die kauzige Eröffnung von Kurt Krömer („Ick wohne in der Nachbarschaft und det ist mir zu laut hier, die Scheiße“) dann doch etwas seltsam wirken lässt. Aber vielleicht passt sowas auch und gerade in Berlin sehr gut zusammen: scheinbare Gegensätze, die am Ende ein vollständiges Bild und in diesem Fall ein gemütlich-festliches Live-Event ergeben. Wer das nicht nur hören, sondern auch sehen möchte (oder an Weihnachten jemanden trifft, der das vielleicht möchte): „Adel Tawil & Friends: Live aus der Wulheide Berlin“ ist auch als DVD- und Blu-ray-Set erhältlich.