Objekt der Begierde: Die Konditormeisterinnen und -meister, die im Duo antreten, wollen alle die Gold-Trophäe gewinnnen. (SAT.1 / Claudius Pflug)

Das kann man wirklich was lernen: Während in der Hauptabend-Variante der SAT.1-Backshow Profis zwar hochmotiviert, aber mehr oder weniger semi-professionell rund um den Ofen wetteifern, geht es in der Sonntagnachmittag-Reihe „Das große Backen - Die Profis“ deutlich routinierter zur Sache. SAT.1 hat für die mittlerweile bereits dritte Staffel wieder sechs Konditormeister- und -meisterinnen-Duos aus Deutschland, Österreich und Italien eingeladen, die alle um den „Goldenen Cupcake“ und damit um einen Siegpreis von 10.000 Euro antreten.

Wie sich Persönlichkeit in Zucker, Mehl und Sahne ausdrückt

Darum geht's: Dem Sieger der Staffel winkt der "Goldene Cupcake". (SAT.1 / Claudius Pflug)

Allerdings steht in der geschmackvollen Unterhaltungssendung weniger der Show-Aspekt im Vordergrund, sondern die Chance, sich auch wirklich mal hilfreiche Tipps und Kniffe abzugucken. Los geht's mit einem „süßen Kennenlernen“, bei denen die Profis zeigen, was sie „zaubern“ können. Die Back-Kreationen sollen dabei die Persönlichkeit der Teilnehmer widerspiegeln. Erstmalig im Duo gestalten die Teilnehmer ein Probe-Stück, das auf einem eigenen „Waggon“ für einen gemeinsamen Back-„Zug“ präsentiert werden soll. Über Kunst und Können informiert die Moderatorin Enie van de Meiklokjes.