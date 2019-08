Das Erfolgsduo Lessing (Christian Ulmen) und Dorn (Nora Tschirner) wird erst spät im Film vereint. (MDR/Wiedemann&Berg/Stephanie Kulbach)

Wo hat der MDR seine Weimarer Kommissare Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) nicht schon überall hingeschickt. Mal beschäftigte sie der Fall einer verschwundenen Wurstkönigin, mal jagte das Duo in der Geisterbahn oder im FKK-Club nach Verbrechern. In der bislang letzten Folge zur Jahreswende verschlug es das Duo gar in eine Westernstadt samt ermordetem Indianerhäuptling. Den Mut zu skurrilen Geschichten und zotigen Drehbüchern quittierten die „Tatort“-Fans zuletzt allerdings mit rückläufigen Quoten. Mit „Die harte Kern“, dem mittlerweile neunten Einsatz von Dorn und Lessing, könnten traditionsbewusste Krimi-Liebhaber wieder zurück ins Boot geholt werden. Der Fall eines ermordeten Schrottplatzbesitzers ist nämlich ungewohnt konventionell geraten.

Lessing unter Verdacht

Weil ein Mann mit Lessings (Christian Ulmen) Dienstwaffe erschossen wurde, muss sich der Kommissar den Fragen der Sonderermittlerin Eva Kern (Nina Proll) stellen. (MDR/Wiedemann&Berg/Stephanie Kulbach)

Zu Beginn scheint alles nach dem Geschmack der Kommissare zu laufen. Der Schrottplatzbesitzer Harald Knopp (Heiko Pinkowski) steht für den Mord an einer alten Frau vor Gericht, Lessing hatte ihn überführt. Doch alles kommt anders. Knopp wird überraschenderweise freigesprochen und meldet sich noch am selben Abend telefonisch bei Lessing. Mit dem Geständnis, er könne so nicht weiterleben, ruft er den Kommissar auf den Schrottplatz. Lebendig findet er Knopp an seinem Arbeitsplatz allerdings nicht vor, stattdessen entdeckt er dessen Leiche. Und es kommt noch schlimmer. Wie sich bei der Obduktion herausstellt, wurde Knopp mit der Dienstwaffe Lessings getötet.

Von der titelgebenden Sonderermittlerin Eva Kern (Nina Proll) wird der ungläubige Polizist deshalb wegen dringenden Tatverdachts in die Gefängniszelle der Dienststelle verfrachtet. Obendrein wird Dorn wegen Befangenheit der Fall entzogen - was die entrüstete Lebenspartnerin Lessings freilich nicht davon abbringt, auf eigene Faust nachzuforschen.

Als Lessing (Christian Ulmen) den Schrottplatzbesitzer Harald Knopp (Heiko Pinkowski) verhaftet, ist noch alles gut. Wenig später ist Knopp tot und Lessing hinter Gittern. (MDR/Wiedemann&Berg/Stephanie Kulbach)

Verdächtig erscheint nicht nur Knopps Frau Birte (Julika Jenkins), die ihren Mann trotz Freispruch verlassen hat und stattdessen einen Esoterikshop eröffnete. Sie ist der festen Überzeugung, eine Statue der „Göttin des Unheils“ habe ihre Beziehung zerstört. Auf der Jagd nach besagter Skulptur ist auch Rainer Falk (Jan Messutat), der Birte bedroht und die Herausgabe der Statue verlangt. Zwar kann Dorn Schlimmeres verhindern, doch als ein Mordanschlag auf Falk verübt wird, gerät auch die Kommissarin ins Fadenkreuz der Ermittlungen.

Wo bleibt der Witz?

Da hilft auch die Intervention von Kommissariatsleiter Stich (Thorsten Merten, zweiter von rechts) nicht: Eva Kern (Nina Proll, rechts) versetzt Lessing (Christian Ulmen) in U-Haft und zieht Dorn (Nora Tschirner) vom Fall ab. (MDR/Wiedemann&Berg/Stephanie Kulbach)

Regisseurin Helena Hufnagel liefert bei ihrem „Tatort“-Debüt solide Krimikost ab. Die Handlung ist schlüssig, die Beweisaufnahme hat Hand und Fuß, und Nina Proll gefällt in ihrer Rolle als resolute, gefühlskalte Sonderermittlerin Kern. Doch wirklich packend wird der geradlinig erzählte 90-Minüter bis auf den finalen Showdown nicht, zumal das Motiv „Kommissar wird selbst zum Verdächtigen“ doch ein eher verbrauchtes ist.

Auch das Drehbuch, das in den bisherigen Folgen auf höchstem sprachlichen Niveau war, lässt Luft nach oben. An die sprachliche Gewitztheit und die großartigen Dialoge, die die Weimar-Krimis bislang charakterisierten, kann das eigentlich kongeniale Autorenduo Murmel Clausen und Andreas Pfluger mit „Die harte Kern“ diesmal nicht anschließen. Durch die frühe Trennung des Erfolgsgespanns Tschirner und Ulmen beraubt sich die „Tatort“-Episode seiner größten Stärke, der herausragenden Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Bleibt lediglich die Hoffnung auf mehr Wagemut für den nächsten Fall des Weimarer Teams, der unter dem Arbeitstitel „Der letzte Schrey“ bereits abgedreht ist.