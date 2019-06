Zum Start der zweiten Staffel "Dark" verwandeln die Berliner Verkehrsbetriebe ihre Automaten in "Zeitmaschinen". (teleschau)

Ob HipHop-Videos oder Fahrkarten in Sneakers: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) überraschen seit einigen Jahren mit hochgelobten, meist selbstironischen Werbeaktionen. Der nächste Streich des Unternehmens dürfte vor allem Serien-Fans beglücken: Zum Start der zweiten Staffel der deutschen Netflix-Produktion „Dark“ am 21. Juni startet die BVG eine außergewöhnliche „Zeitreise“-Aktion. Ausschließlich an diesem Tag wird ein exklusiv entworfenes „Dark“-Tagesticket angeboten - und der Clou: Dieses sowohl am 21. Juni 2019, also auch in 33 Jahren, am 21. Juni 2052 gültig.

Genau diesen Zeitsprung von 33 Jahren vollzieht in den neuen Episoden der Mystery-Zeitreise-Serie etwa Hauptfigur Jonas, gespielt von Louis Hofmann. Und noch ein paar Gags hat die BVG in Zusammenarbeit mit Netflix parat: Wer ein „Dark“-Tagesticket erwirbt und dieses online registriert, nimmt an der Verlosung eines schicken, in schwarz gehaltenen BVG-Tickets teil, das ganze 33 Jahre lang gültig ist. Gezogen werden die Tagestickets übrigens an den klassischen gelben BVG-Automaten, die anlässlich der Aktion in teilweise schwarze „Zeitmaschinen“ umgewandelt wurden.