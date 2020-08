Kennen sich bestens in der Welt aus (von links): Dirk Steffens, Johannes B. Kerner und Harald Lesch. (ZDF/Sascha Baumann)

Vom Sonntagabend ist die populäre Wissenssendung „Terra X“, die im Januar 1982 erstmalig ausgestrahlt worden war, nicht mehr wegzudenken. Für das ZDF ist sie nicht nur ein Aushängeschild in Sachen Information und Dokumentation, sondern auch ein wertvoller Quotengarant. Auf dem prominenten „Aktenzeichen XY ... ungelöst“-Sendeplatz am Mittwochabend kommt nun einmal mehr eine neue Ausgabe von „Die große 'Terra X'-Show“, präsentiert von Johannes B. Kerner, zum Einsatz. Anfang Juli begeisterte die zweite Ausgabe 3,55 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 12,2 Prozent.

Kennt sich eine „Tagesschau“-Sprecherin und ein „Tatort“-Mann auch in der Natur aus?

Linda Zervakis und Dietmar Bär müssen altes Schulwissen reaktivieren. (ZDF/Sascha Baumann)

Der Vielzweck-Moderator hat nun erneut prominente Gäste wie Wigald Boning und Anja Kling sowie Linda Zervakis („Tagesschau“) und den „Tatort“-Hauptdarsteller Dietmar Bär eingeladen, um sie in spannenden Wissens- und Spielduellen um den Gewinn von 20.000 Euro wetteifern zu lassen. Der Siegpreis geht dann an einen guten Zweck. Zuschauer haben nicht nur von der launigen Unterhaltungsshow etwas, ganz nebenbei lernt man auch wieder mehr über spektakuläre Natur-Phänomene, faszinierende Lebewesen und geheimnisvoll-magische Orte.

Fachlich unterstützt wird Kerner von den „Terra X“-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens. Und bekannte Gesichter wie Eva Padberg, Michaela May, Mirko Drotschmann, Sonja Zietlow und Wolke Hegenbarth stellen in Einspiel-Filmen die Themen vor, um die es in der Unterhaltungssendung gehen wird.