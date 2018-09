Im Polit-Magazin "Frontal 21" werden neue Hintergründe zu den Vorfällen von Chemnitz aufgedeckt. (ZDF / Corporate Design)

Im Nachgang des gewaltsamen Todes eines Deutsch-Kubaners in Chemnitz zogen am 27. August Anhänger der AfD und der rechten Bewegung „Pro Chemnitz“ durch die Stadt. Anschließend bahnten sich offenbar auch rechte Gewalttäter ihren Weg durch die Chemnitzer Innenstadt und sorgten vielerorts für Chaos, was Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor dem sächsischen Landtag jedoch in Frage stellte: „Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome.“ Ein „interner Lagefilm“ der Polizei, den das Investigativ-Magazin „Frontal 21“ (Dienstag, 11. September, ab 21 Uhr im ZDF) nach Auskunft der Redaktion zur Analyse vorliegen hat, zeichnet da ein anderes Bild.

Laut „Frontal 21“-Recherchen wurde die Polizei bereits am frühen Abend vor dem Eintreffen gewaltbereiter Hooligan-Truppen aus ganz Deutschland gewarnt. Außerdem sei es zu ersten Handgemengen auf dem Bahnhofsvorplatz gekommen. Der interne Polizeibericht spricht von „zwei Personen mit Eisenstangen“, die sich in Richtung des Platzes auf den Weg gemacht hätten. Weiterhin offenbare der Lagereport laut „Frontal 21“, dass rechtsgesinnte Personen zwischen 21 und 22 Uhr versuchten, linke Demonstranten oder Ausländer anzugreifen. „Vermutlich handelt es sich um Personen, die intensiv Kampfsport betreiben, gewaltsuchend sind“, soll es in dem Lagefilm geheißen haben.

Ilka Brecht moderiert "Frontal 21". In der Sendung am heutigen Dienstag, 21 Uhr, werden neue Hintergründe zu den Vorfällen vom 27. August in Chemnitz beleuchtet. Dazu wurde der Redaktion ein interner Lagefilm der Polizei zur Verfügung gestellt. (ZDF / Svea Pietschmann)

Auch die Unsicherheit der Polizisten, die etwa nach dem richtigen Umgang mit dem Hitlergruß fragten, werde durch den Bericht von „Frontal 21“ verdeutlicht, kündigt die Redaktion an: „Die vor Ort agierenden Polizisten fragten gegen 20.30 Uhr im Einsatzstab nach, welche Maßnahmen sie ergreifen sollen, wenn der Hitlergruß gezeigt wird. Antwort der Zentrale: '1. Beweissicherung, 2. Strafverfolgung, 3. Einschreiten vor Ort nur bei Nichtgefährdung des Gesamteinsatzes.“

Darüber hinaus berichtet „Frontal 21“ in der aktuellen Ausgabe über die Attacke mehrerer Neo-Nazis auf ein jüdisches Lokal in Chemnitz. Das sächsische Landeskriminalamt bestätigte, dass der Wirt Anzeige erstattet hat. Das Restaurant sei von etwa einem Dutzend Neonazis überfallen worden. „Frontal 21“ schreibt von „vermummten, in schwarz gekleideten Tätern“. Sie hätten „Hau ab aus Deutschland, Du Judensau“ gerufen und das Lokal mit Steinen, Flaschen und einem abgesägten Stahlrohr beworfen.