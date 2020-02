Nach einer vielsagenden Instagram-Story hoffen Fans von Rihanna auf neue Musik der erfolgreichen Sängerin. (Chris J Ratcliffe/Getty Images)

Seit ihrem letzten Studio-Album „Anti“ 2016 wurde es musikalisch eher still um Rihanna. Damit könnte bald Schluss sein. In einer Instagram-Story stellte die 31-Jährige in Aussicht, dass sie bald neue Songs veröffentlicht. Den Schnappschuss eines Aufnahmegeräts kommentierte sie mit den Worten: „Zurück im Studio mit der Gang.“ Spannender ist aber ein Hinweis, der in Form eines Schriftzuges auf dem Aufnahmegerät zu sehen ist: „The Neptunes“. Dahinter steckt das erfolgreiche Produzenten-Duo Pharrell Williams und Chad Hugo. Allem Anschein nach arbeitet Rihanna also mit den Hit-Lieferanten zusammen, die bereits Songs für Britney Spears, Snoop Dogg und Justin Timberlake produzierten.

In den vergangenen Jahren baute sich die Sängerin abseits der Bühne einen zweiten Karrierezweig auf. So präsentierte sie im 2019 die neuesten Lingerie-Styles ihrer Modemarke Savage X Fenty auf der New York Fashion Week. Die Laufstegshow wurde außerdem exklusiv via Amazon Prime Video gestreamt. Neben ihrer Arbeit als Modedesignerin war Rihanna zudem als Schauspielerin zu sehen, unter anderem in einer Hauptrolle in der Gangster-Komödie „Ocean's 8“.