Nach dem Ersten Weltkrieg jetzt wieder auf Nazi-Jagd: Mit "Battlefield 5" kehrt die Serie zu ihren Wurzeln zurück. (Dice / Electronic Arts)

In „Battlefield 1“ haben Electronic Arts und Dice Ego-Shooter-Fans auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs entführt, jetzt kehrt die Serie endgültig zu ihren Wurzeln zurück: Das im Rahmen eines Live-Streams angekündigte „Battlefield 5“ wird wie der erste Teil der Reihe abermals vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs ausgetragen. Dabei spielen einmal mehr Gefechte mit Boden-Vehikeln, Flugzeugen und sogar Wasserfahrzeugen eine wichtige Rolle, die diesmal für den Multiplayer-Modus modifiziert werden dürfen.

Außerdem verspricht Entwickler Dice im Gegensatz zum nächsten „Call of Duty“, das eine Woche davor erscheinen wird, eine aufwendig inszenierte Singleplayer-Kampagne. Die wird wohl wie bei „Battlefield 1“ in einzelne Mini-Stories unterteilt sein und das Kriegsgeschehen aus der Perspektive verschiedener Protagonisten zeigen. Einsatzorte werden unter anderem Norwegen, Frankreich, Nordafrika und die Niederlande sein.

Spielt im neuen Teil wieder eine tragende Rolle: schweres Kriegsgerät wie Panzer... (Dice / Electronic Arts)

Kleine Gamer-Gruppen wiederum freuen sich über den Koop-Modus „Combined Arms“ für bis zu vier Spieler. Etwas komplexer geht's bei den „Grand Operations“ mit bis zu 64 Teilnehmern zur Sache, die mehrere Karten und Spielmodi in sich vereinen. Darüber hinaus hat Dice dem Squad-System einen prominenteren Platz eingeräumt sowie den Mechanismus zur Wiederbelebung überarbeitet. Außerdem führt man den Live-Service „Tides of War“ ein, mit dem man das Spiel ständig um neue Inhalte erweitern will.

Die reguläre Version von „Battlefield 5“ soll am 19. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, Käufer der Deluxe-Fassung dürfen bereits am 16. durchladen. Bereits ab dem 11. Oktober steht der Titel für Abonnenten von „EA Access“ beziehungsweise „Origin Access“ als Trial-Version zum Download bereit.