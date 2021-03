Da er seinen alten Job verloren hat, muss Teddy (Kevin Hart) endlich seinen Schulabschluss nachholen. (TVNOW/ 2018 Universal City Studios Productions LLLP. ALL RIGHTS RESERVED)

Bereits für „Ride Along“ taten sich Comedy-Star Kevin Hart und Produzent Will Packer 2014 zusammen. Zwar wurde die Komödie von der Fachpresse überwiegend mit negativen Kritiken bedacht, doch den Fans gefiel das Buddy-Movie so sehr, dass es an den Kassen ein Erfolg wurde. 2016 folgte prompt die Fortsetzung „Ride Along: Next Level Miami“. Mit „Night School“ unternahmen Hart und Packer 2018 erneut einen Angriff auf die Lachmuskeln. Neben dem ehemaligen Stand-up-Comedian Hart sind Tiffany Haddish („Girls Trip“), Rob Riggle („Modern Family“) und Taran Killam („12 Years A Slave“) zu sehen, die Regie übernahm Macolm D. Lee („Girls Trip“). VOX zeigt den Film nun erstmals im deutschen Free-TV.

Teddy Walker (Kevin Hart) hat seine Schulkarriere frühzeitig beendet - das hat ihn bisher auf seinem Karriereweg nicht weiter behindert. Mit dem Verkauf von Barbecue-Grills verdient er sein Geld, der Titel „Mitarbeiter des Monats“ ist ihm regelmäßig sicher. Bis ihm der ganze Laden um die Ohren fliegt. Ohne Schulabschluss gestaltet es sich allerdings schwierig, einen neuen Job zu finden - vor allem, wenn man sich wie Teddy wünscht, Börsenmakler zu werden. Also führt ihn sein Weg in die Abendschule - die ausgerechnet an seiner ehemaligen High School stattfindet und inzwischen von Teddys ehemaligem Mitschüler geleitet wird. Und auch mit der knallharten Lehrerin Carrie ist nicht gut Kirschen essen, erklärt sie Teddy doch bald für „klinisch dumm“. Keine optimalen Voraussetzungen für einen Abschluss ...