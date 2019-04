Learning to Drive - Fahrstunden fürs Leben - So. 05.05. - ZDF: 15.05 Uhr Learning to Drive - Fahrstunden fürs Leben

Zurück in die Spur

Jonas Decker

Wie bewältigt man Lebenskrisen in New York? Zum Beispiel mit Fahrstunden: In der behaglichen Plattitüde „Learning to Drive - Fahrstunden fürs Leben“ versuchen sich daran eine geschiedene Literaturkritikerin und ihr indischer Fahrlehrer.