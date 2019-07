Lighthouse Family wurden weltberühmt mit umwerfend positiven Songs, an denen einst kein Radiosender vorbeikam. Nach langer Pause feiert das britische Duo nun sein Comeback. (Polydor)

Eine der stärksten Szenen in der Stephen-King-Verfilmung „Die Verurteilten“ ist die Szene, in der Hauptfigur Andy Dufresne (Tim Robbins) einen kurzen Monolog über die Macht von Musik hält. In einer emotionalen Rede kommt er zu dem Schluss, dass Musik vor allem eins transportieren kann: Hoffnung. Wenn es eine Band gibt, die hoffnungsvolle Musik so zum Antrieb macht, dass man sofort an diese Szene denken muss, ist es Lighthouse Family. 21 Jahre nach ihrem großen Hit „High“ und 18 Jahre nach ihrer bis dato letzten Platte „Whatever Gets You Through The Day“ hat sich daran bei Tunde Baiyewu und Paul Tucker nichts geändert, wie schon der neue Albumtitel „Blue Sky in Your Head“ beseelt verkündet.

Ähnlich verhält es sich mit dem musikalischen Grundgerüst des Duos, in dem der Himmel, die Liebe und das Echte verhandelt und besungen werden. Die Mischung aus Pop und Soul klingt wie das, was Radiosender spielen, wenn sie vom Besten der 80-er und 90-er reden. Die Stimme von Baiyewu wirft jeden, der von der Band auch nur einen Song gehört hat, sofort in eine Zeit zurück, als in der Bahn noch niemand auf das Smartphone gucken konnte und in Deutschland noch mit D-Mark gezahlt wurde.

Fast 20 Jahre nach ihrem letzten Album feiern Tunde Baiyewu (links) und Paul Tucker ihr Comeback als Lighthouse Family. (Polydor)

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Die Single „My Salvation“ versucht noch, mit etwas Drive und Synthie-Streichern eine gewisse Dringlichkeit zu erzeugen. Der Rest der Songs aber wirkt wie ein Potpourri der Durchschnittlichkeit. Die Melodien klingen altbacken, die Texte wirken im Jahr 2019 seltsam naiv.

In der Welt der Lighthouse Family ist kein Kampf erforderlich, weil das Böse mit viel gutem Willen schon besiegt wurde. Das kann man als angenehmes Grundrauschen wahrnehmen, wenn man die schlechten Gedanken von sich wegschieben will, aber zeitgemäß fühlt es sich nicht an. Da ist man sich sicher, dass man noch einmal leben wird („Live Again“), und sowieso kann man nicht aufgehalten werden, wenn die Liebe nur stark genug ist. Von zweiten Chancen und vom Laternenlicht im Regen wird fantasiert - echte, begeisternde Höhepunkte gibt es leider nicht. „Blue Sky In Your Head“ ist ein Comeback-Album, das unbehelligt durch die Gegend flaniert, während rundherum alles brennt. So viel Realitätsfremde ist schon fast wieder liebenswürdig - und immerhin, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.