Thomas Gottschalk ist bei der Schlagfertigkeit als Moderator kaum zu schlagen. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Vom besonders reizvollen Charme der Ahnungslosigkeit: Mit der ersten von insgesamt drei neuen Folgen der latent chaotischen, anarchisch komischen Samstagsshow „Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger Show“ setzt RTL die Reihe fort, in der die drei Profimoderatoren Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Thomas Jauch jeweils bis wenige Minuten nach Sendungsbeginn noch nicht wissen, wer jeweils das Kommando übernimmt - und wer als Spielkandidat antreten muss. Alles wird live aufgeführt, ohne Proben und Absprachen. Gefragt sind Spontaneität und Schlagfertigkeit - die Paradedisziplinen der drei TV-Könner.

Eine Leichtigkeit, die selbst Joko imponiert

Sie haben nichts geprobt und rechnen selbst mit Überraschungen (von links): Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Heraus kommt dabei regelmäßig ausgezeichnete Unterhaltung. Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. 2020 ging der renommierte Deutsche Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung“ an das Quartett Schöneberger, Jauch, Gottschalk und Thorsten Schorn (der Spielleiter und Schiedsrichter im Hintergrund) - für extra viel Einfallsreichtum mit der immer wieder neu überraschenden Showidee.

Tatsächlich machte „Denn sie wissen nicht, was passiert“ in gewisser Weise auch innerhalb der deutschen Senderlandschaft Schule. Anfang des Jahres punktete ProSieben mit der kuriosen Quizreihe „Wer stiehlt mir die Show“, in der ebenfalls ein Überraschungseffekt eingebaut war. Joko Winterscheidt, der ursprüngliche Moderator, musste die Führung durch „seine“ Sendung dann unter anderem an Thomas Gottschalk abgeben. Der ergriff - wie schon öfter auch bei RTL - seine Chance und brillierte mit viel Augenzwinkern und souveräner Routine. Gelernt ist eben gelernt.