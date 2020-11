Dürfen wir vorstellen: Die laut "Playboy"-Umfrage attraktivste und obendrein sympathischste "Tatort"-Kommissarin Nora Tschirner. In der Rolle der Kira Dorn ermittelt sie in Weimar - und steht in der Gunst der Zuschauer ganz weit oben. (MDR / Andreas Wünschirs)