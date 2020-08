Für iPhone-User bleibt das vermutlich nur ein frommer Wunsch: "Forza Horizon" oder andere Xbox-Games mit ihrem Handy und mit Xbox-Controller über die xCloud zocken. (Microsoft)

Wer sich bereits darüber gewundert hat, dass Spiele-Streaming-Anbieter wie der von Google Stadia, GeForce Now und Microsofts xCloud bisher entweder nur eingeschränkt oder gar nicht auf Apples iOS-Systemen stattfinden, der bekommt jetzt eine mögliche Erklärung dafür: So wurde bekannt, dass Microsoft sein Projekt „xCloud“, mit dem man Xbox-Titel per Cloud-Streaming ab 15. September auch den Usern von Smartphones und Tablets zugänglich machen möchte - nicht auf iPhones und iPads erscheinen wird. Und das trotz einer langen Testphase.

Letztere war allerdings auf ein Spiel („Halo: The Master Chief Collection“) und gerade einmal 10.000 Beta-Tester beschränkt. Zum Vergleich: Auf Android konnte der Service mit 80 Spielen getestet werden. Grund für die Einschränkung: Apples App-Store-Richtlinien. Die erlauben keine Apps, die wiederum ihrerseits App-Stores sind. Als solche werden jedoch xCloud, Google Stadia oder GeForce Now jedoch eingestauft. Laut dem Magazin „Business Insider“ verlangt Apple zudem von Apps wie der xCloud einen individuellen Approval-Prozess für jedes im Dienst enthaltenen Games - wie für einzelne, sonst separat über den App Store vertriebene Anwendungen. Anderfalls sieht Apple die Sicherheit seiner Kunden gefährdet.

Auch Stadia dürfte mit der Apple-Politik Probleme haben: Laut offizieller Regelung müsste auch der Google-Dienst jedes einzelne Spiel extra testen lassen und im App-Store listen. (Google)

Microsoft reagierte in einer Stellungnahme verschnupft und stellte die Richtlinien in Frage, wonach sich Apple als einziger Plattform-Anbieter weigere, seinen Kunden Cloud-Gaming und Gaming-Abos wie den Xbox Game Pass zu erlauben.

.Außer Microsoft zeigte sich auch Epic-Chef Tim Sweeney über die Apple-Politik frustriert: Auf Twitter gab er zu Bedenken, dass Apple durch seine strengen Prinzipien nicht nur die xCloud, sondern auch Google Stadia, GeForce Now und sogar kreative Multiplayer-Spiele wie "Minecraft", Roblox" oder Epics eigenes "Fortnite" aus dem App Store ausschließen könnte.