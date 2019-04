Kerzen und Blumen stehen vor dem Eingang des Hauses, in dem am 19. März eine 18-jährige Frau tot aufgefunden wurde. (Stefan Sauer/ZB/dpa)

Knapp einen Monat nach dem gewaltsamen Tod der 18-jährigen Maria in Zinnowitz auf der Ostseeinsel Usedom hat die Polizei am Dienstag zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer seien verdächtig, die junge Frau in der Nacht vom 18. auf 19. März getötet zu haben, teilte die Polizei mit. Die beiden Deutschen waren laut Polizei Bekannte des Opfers.

Gegen den 21-Jährige sei bereits am Montag Haftbefehl erlassen worden, der am Dienstagmorgen vollstreckt worden sei. Neue Informationen führten die Ermittler laut Polizei zu dem 19-Jährigen, der im Laufe des Dienstags dem Haftrichter vorgeführt werden sollte. Zum Tatmotiv gab es zunächst keine Angaben.

Die junge Frau war am Abend des 19. März tot in ihrer Wohnung in Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einer Bekannten entdeckt worden. Diese hatte sich Sorgen gemacht, weil sie die junge Frau nicht erreichen konnte. Die 18-jährige Maria stammte aus Stralsund und lebte alleine in der Zinnowitzer Wohnung.

Die Tote wies Stichverletzungen auf. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren in der Wohnung Spuren wie Fingerabdrücke, Haare und Hautpartikel gefunden worden, die nicht vom Opfer stammten.

Gleichwohl stellten sich die Ermittlungen der Sonderkommission in dem Ostseebad als schwierig heraus. So fehlte unter anderem von der Tatwaffe jede Spur. Auch suchten die Ermittler Zeugen, die die junge Frau zuletzt lebend gesehen oder am Tattag in der Nähe ihrer Wohnung in der Innenstadt verdächtige Personen beobachtet hatten. (dpa)