Neuzugang in der Jury von "The Voice of Germany": Popsängerin Alice Merton will sich in der neunten Staffel der Castingshow die größten Gesangstalente sichern. "I'm here to win", kündigte die 26-Jährige selbstbewusst an. (ProSieben)

Das Outfit spielt keine Rolle. Ebenso wenig die Körpergröße, die Figur oder eine dramatische Vorgeschichte, die bei den Jurymitgliedern Mitleid erregt. 2011 startete die Castingshow „The Voice of Germany“ unter der Prämisse, dass nur die Stimme zählt. Sichergestellt wird dies durch sogenannte „Blind Auditions“, bei denen die Jury den Kandidaten den Rücken zuwendet und sich erst nach der Betätigung eines Buzzers dem Talent zuwendet. Wie ProSieben und SAT.1 publik machten, kehrt die Show im September für ihre neunte Staffel zurück auf die TV-Bildschirme. Der Startschuss fällt am Donnerstag, 12. September, bei ProSieben. Drei Tage später ist dann auch SAT.1 mit von der Partie,

Zur diesjährigen Jury gehören neben altbekannten Gesichtern wie Mark Forster und Rea Garvey auch zwei Neuzugänge. Einerseits füllt Sido die vakante Stelle als HipHop-Experte, die nach dem Ausstieg von Michi Beck und Smudo klaffte. Andererseits bringt Senkrechtstarterin Alice Merton frischen Wind in die Show. Die Sängerin, die seit ihrem Mega-Erfolg mit dem Song „No Roots“ 2016 die deutsche Poplandschaft aufmischt, hat auch für „The Voice of Germany“ ambitionierte Pläne. „I'm here to win“, kündigte die 25-Jährige selbstbewusst an. Ob sie das Rennen um die besten Talente für sich entscheiden kann, löst sich ab September auf. Dann begrüßen die Moderatoren Lena Gercke und Thore Schölermann zu den ersten „Blind Auditions“.