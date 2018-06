Pete Yorn & Scarlett Johansson - Apart

Neun Jahre liegt das letzte Album zurück, also war es wohl einfach wieder Zeit für ein kleines musikalisches Abenteuer: Kinostar Scarlett Johansson, die schon mehrfach ihr Stimmtalent und ihren besonderen Geschmack unter Beweis stellte (unter anderem mit Covern von Tom Waits), singt endlich wieder. Nicht allein, sondern erneut im Duett mit Singer/Songwriter Pete Yorn. „Apart“ heißt ihre zweite gemeinsame EP, es geht um die Liebe.

Auf der einen Seite Tom Waits, auf der anderen Blockbuster-Spektakel wie zuletzt „Avengers: Infinity War“ - bei Scarlett Johansson kann man sich stilistisch fast alles vorstellen, deshalb wird sie auch quer durch das gesamte soziokulturelle Spektrum verehrt. Man darf die 33-Jährige auch weiterhin verehren, aber diese knapp 20 Minuten Musik auf „Apart“ sind eine ganz schön schnarchige Angelegenheit geworden.