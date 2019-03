Neue Kommissare für den "Tatort": Ab sofort ermittelt im Saarland Daniel Sträßer (Bild) als Adam Schürk. Seinen neuen Kollegen Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) kennt Adam noch aus Kindertagen. (SR)

Neue „Tatort“-Kommissare im Saarland: Wie der Saarländische Rundfunk jetzt verkündete, treten Daniel Sträßer (32) als Adam Schürk und Vladimir Burlakov (32) als Leo Hölzer die Nachfolge von Devid Striesow an. Die beiden spielen zwei Kindheitsfreunde, die nach 15 Jahren als Kommissare wieder aufeinandertreffen - und ein dunkles Geheimnis teilen. Die Dreharbeiten für den ersten Fall des neuen Ermittler-Duos starten bereits in der kommenden Woche.

SR-„Tatort“-Redakteur Christian Bauer gab sich optimistisch, mit den Neuverpflichtungen in eine erfolgreiche Zukunft zu starten. Er sagte: „Der SR hat zwei Shootingstars mit ganz hoher schauspielerischer Qualität gewinnen können.“ Zudem machte er erste Angaben zum Premieren-Fall. Nach Aussagen Bauers werden die Kommissare darin „mitten in die Wirren einer verfeindeten saarländischen Familie“ katapultiert, „in der jeder jeden gehasst hat und ein Brudermord mindestens im Bereich des Möglichen liegt“.

Im ersten Fall des neuen Saarland-"Tatortes" bekommen es Leo Hölzer (Vladimir Burlakov, Bild) und sein Kollege Adam Schürk (Daniel Sträßer) mit einer verfeindeten saarländischen Familie zu tun. Die Dreharbeiten für den Film starten bereits kommende Woche. (Puria Safary)

Aus dem Biergarten zum „Tatort“-Kommissar

Für den gebürtigen Saarländer Sträßer hat die Rolle als „Tatort“-Ermittler eine ganz besondere Bedeutung: „Die Aufgabe in meinem letzten Job, den ich in Saarbrücken hatte, bestand darin, am Staden im Biergarten Merguez zu grillen und Zwickel zu zapfen. Heute, elf Jahre später, kehre ich, verlorener Sohn, nach Hause zurück, darf mich Hauptkommissar nennen. Das finde ich wundervoll absurd, und allein der Gedanke daran lässt mich vor Freude strahlen.“ Auch sein Kollege Vladimir Burlakov zeigte sich ob der neuen Aufgabe stolz: „Ich bin überglücklich und dankbar. In der Tat konnte ich es auch noch Wochen danach nicht wirklich realisieren.“

Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer treten damit die Nachfolge von Devid Striesow (Bild) an, der noch bis Anfang dieses Jahres im Saarland ermittelte. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Neben Sträßer und Burlakov gehören auch Brigitte Urhausen als Hauptkommissarin Esther Baumann, Ines Marie Westernströer als Hauptkommissarin Pia Heinrich sowie Anna Böttcher als Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel zum Cast des neuen Saarland-„Tatortes“. Im ersten Fall führt Christian Theede Regie, Hendrik Hölzemann liefert die Drehbuchvorlage.