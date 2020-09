Was kann man von einem Guru über das Streben nach Glück lernen: Fahri Yardim (links) hört sich vor Ort in Indien um. (ProSieben)

Im Fokus steht hier die gelegentlich schmerzhafte Selbsterfahrung. In „Fahri sucht das Glück“ soll der 40-Jährige „Jerks“-Star Fahri Yardim, bekannt geworden als Til-Schweiger-Sidekick in der Hamburger „Tatort“-Reihe, unter anderem herausfinden, wie zufrieden er ist, wenn er untrainiert auf einen 4.000 Meter Berg steigt. Es geht um die Glückserlebnisse der besonderen Art - und die verlangen oft, dass man Grenzen überschreitet. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann etwa staunt über das neue Format: „Yardim wagt sich in Bereiche vor, die viele von uns zwar faszinieren - in die sich aber kaum ein Reisender traut.“

Neustart in Indien

Immer der Nase - und der heiligen Kuh - nach: Fahri Yardim erkundet indische Lebenswelten. (ProSieben)

War Rosemann vor Start der Reihe zunächst des Lobes voll, erlebte Fahri Yardim mit seiner Glücksreise erst einmal Quotenpech. Wegen mauen Zuspruchs im November 2019 ließ der Senderchef die ursprünglich montags programmierte Reihe nach nur zwei von vier Folgen wieder absetzen. Nun geht es auf dem neuen Sendeplatz, am Dienstag, um 23.00 Uhr, mit womöglich neuem Schub durch die vorher angesetzte „Joko & Klaas gegen ProSieben“-Show wieder los. Die erste neue Folge führt Fahri nach Indien, wo er unter anderem einen Guru trifft, um etwas über das Streben nach Glück zu lernen. Produziert wurde die Dokumentation von Bon Voyage Films. Yardim selbst ist dort Geschäftsführer.