Gewagter Krimi-Spagat: In "Maleficius" bekommen es die Ludwigshafener "Tatort"-Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) sowohl mit Auto- als auch Gehirn-Schraubern zu tun. (SWR / Sabine Hackenberg)

Im Ludwigshafener „Tatort: Maleficius“ deutet ein verlassener Rollstuhl am Rheinufer samt zurückgelassener Brieftasche auf einen Suizid hin. Die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) finden schnell heraus, dass der verschwundene Lukas Pirchner ein - mittlerweile querschnittgelähmter - Macho und Schläger aus der Halbwelt rund um getunte Motoren und illegale Autorennen ist. Hat sich der Mann das Leben genommen, weil er mit seiner Behinderung nach einem Autounfall nicht zurechtkam? Oder ist er gar noch am Leben?

Die Ermittlungen bewegen sich in zwei sehr unterschiedliche Welten: einerseits die archaische Szene der Schrauber, Bodybuilder und Halbkriminellen, andererseits die hochmoderne, in strahlendem Weiß gehaltene Klinik des nobelpreisverdächtigen Hirnforschers Professor Bordauer (Sebastian Bezzel). Der will gelähmten Menschen mithilfe von Gehirnstimulation ihre Bewegungsfähigkeit zurückgeben.

Sieht aus wie ein Programmierer-Schluffi, schraubt aber an der Zukunft des Cyborg-Menschen: Dem umstrittenen Mediziner Bordauer (Sebastian Bezzel) begegnet Old School-Mensch Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) mit Skepsis. (SWR / Sabine Hackenberg)

Im Dezember 2016 lief der „Tatort: Wofür es sich zu leben lohnt“. Er war der letzte der Bodensee-Kommissare Blum und Perlmann. Genug Schonzeit für Perlmann-Darsteller Sebastian Bezzel, innerhalb des SWR-Krimi-Universums die Seiten zu tauschen. Denn man muss als Zuschauer schon sehr „neutral“ sein, um hinter Bezzels genialem Mediziner mit Schluffi-Ausstrahlung und einem kurpfälzischen Hauch von Silicon Valley nichts Böses zu ahnen.

Interessant ist die Plot-Entwicklung dieses nach „Vom Himmel hoch“ (Dezember 2018) zweiten Ludwigshafener „Tatorts“, der sich mit Mensch und Technik auseinandersetzt. Nach dem Töten mit Drohnen steht diesmal das Leben mit Hightech im Leib auf der Agenda des Studiums Generale aus der Feder des Südwestrundfunks. Wer sich nach dem arg analogen Beginn von „Maleficius“ mit verlassenem Rollstuhl und Spurensicherung am matschigen Rheinufer schon auf einen klassischen Ermittler-„Tatort“ ohne Firlefanz freut, scheint seinen Wunsch erfüllt zu bekommen, als sich die selbstbewussten Ermittlerinnen in der ebenfalls sehr analogen Muskel- und Machowelt der Autoschrauber um Halbweltboss Ali Kaymaz (Gregor Bloéb) Respekt verschaffen. Nicht schlecht diese toughen Ladys!

Vermutet den Teufel im Gebäude: Krankenhaus-Pfarrer Ellig (Heinz Hoenig) mit einer Ärztin (Jana Voosen), die sich ihm anvertraut hat. (SWR / Sabine Hackenberg)

Vom Auto- zum Gehirn-Tuning

Doch dann, als Odenthal und Stern die Klinik von Professor Brodauer betreten, die wie ein weißes Raumschiff samt strenger Eingangsschleusen-Wächterin (Dominique Chiout) in ein normales Krankenhaus hineingebaut wurde, kippt die Handlung dieses „Tatorts“ ins Futuristische, ja Wagemutige. Krankenhauspfarrer Ellig (Heinz Hoenig) ahnt schon lange, dass der Halbgott in Ganz-viel-Weiss der Antichrist im eigenen Hause zu sein könnte. „Die größte Leistung des Teufels besteht darin, dass er die Menschen glauben machen konnte, dass er nicht existiere“, sagt Ellig zu Religionsskeptikerin Lena Odenthal. Brodauer, so finden die Ermittler heraus, steht der Schule des Transhumanismus nahe. Konkret glaubt der Professor, dass die Zukunft des Menschen nur dann eine positive sein kann, wenn er mit einer künstlichen Intelligenz verschmilzt.

Mit analogen Muskeln gegen das digitale Böse: Johanna Stern (Lisa Bitter) hat Ali Kaymaz (Gregor Bloéb, links) und seine Schrauber-Truppe dazu gebracht, sie in der Klinik zu unterstützen. (SWR / Sabine Hackenberg)

Je länger der „Tatort“ aus der Feder und unter der Regie des 60-jährigen Format-Veteranen Tom Bohn („Reality XL“) andauert, desto kühner sind seine verhandelten Thesen und die entsprechenden Bilder dazu. Tom Bohn schrieb und inszenierte bereits den letzten Ludwigshafener Fall, der sich mit Drohnen und dem auf den Menschen traumatisch wirkenden Erleben eines „distanzierten“ Tötens beschäftigte. Und wie in „Vom Himmel hoch“ weist auch „Maleficius“ - ein seltsamer Titel, eigentlich ist „maleficus“ das lateinische Wort für „bösartig“ oder „gottlos“ - Stärken und Schwächen auf. Einerseits freut man sich, dass sich dieser anfangs doch arg biedere Krimi in so eine interessante, ja „abgefahrene“ Richtung entwickelt. Etwas zu lernen über die Zukunft des medizinisch-technischen Fortschritts und die ethischen Fragen dahinter gibt es auch. Andererseits wirken manche Thesen arg plakativ und ihre Integration in die Krimihandlung nicht gerade elegant. Licht und Schatten, wie man es eben kennt aus Ludwigshafen. Was als Derrick-hafter Old School-Krimi beginnt, endet nach knapp 90 Minuten in einem Science-Fiction-Krimi mit B-Movie Touch. Ein janusköpfiges Konzept, dass beide Fanlager erfreuen oder verärgern könnte.