Radio Bremen-Reporter Alexander Noodt tauscht seinen blauen Diesel-Bus gegen ein Elektroauto und macht sich auf eine Reise durch Deutschland. Sein 30-minütiger Film widmet sich der Frage: Ist ein neues Elektroauto tatsächlich ökologischer als ein alter Diesel? (Radio Bremen/Christof Kette)

Dass Elektromobilität unsere Umweltsorgen keineswegs in (gute) Luft auflöst, davon dürften kundige Verbraucher mittlerweile gehört haben. Kritiker sind überzeugt: Allein die Herstellung der monströsen Batterien, die für ordentlich Reichweiten und PS unter der Haube sorgen, ist so aufwendig, dass man für denselben Energieaufwand viele, viele Jahre einen Benziner oder Diesel fahren könnte ... Der Individualverkehr an sich und unsere gewaltigen Mobilitätswünsche sind das eigentliche Problem. Wir sind zu viel und „zu alleine“ unterwegs, in der Regel.

Dennoch interessieren sich derzeit viele Verbraucher für ein Elektro-Fahrzeug - gefördert vom Zeitgeist, der eigenen Neugier und finanziellen Zuwendungen der Politik. Radio-Bremen-Reporter Alexander Noodt macht sich für seine Reportage, die unter dem Siegel „Exklusiv im Ersten“ läuft, auf die Suche nach seiner eigenen automobilen Zukunft.

Wie schlecht ist ein Diesel und wie gut der Elektroantrieb? Hinsichtlich Ökologie, Praktikabilität und Kosten. Gibt es bessere Alternativen zum Elektroantrieb, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommen könnten? (Radio Bremen/Christof Kette)

Für ein 30 Minuten langes Elektro-Roadmovie tauscht er den VW-Bus gegen ein E-Auto - und fährt damit quer durch Deutschland. Schon als Noodt sich vor elf Jahren seinen Bus mit Dieselmotor kaufte, war er sich sicher, dass dies sein letztes Auto mit Verbrennungsmotor sein würde. So schnell vergeht die Zeit, beziehungsweise so behäbig entwickelte sich Autobranche.

Von E-Auto-Enthusiasten, Gründern und Forschern

Mobilitäts-Energie aus der Steckdose oder durch fossile Brennstoffe? Was ist besser? Manchmal ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ... (Radio Bremen/Christof Kette)

Für seinen Film trifft der Reporter E-Auto-Enthusiasten, Gründer und Forscher. Darunter auch Menschen, die lange schon elektrisch fahren. Wie ist ihr Langzeit-Urteil über eine Technologie, die gerade von der Avantgarde in den Mainstream überschwappt?

Der Film sucht ideologiefreie Antworten auf die Frage, wie schlecht ein Diesel wirklich ist und wie gut dagegen der Elektroantrieb - hinsichtlich Ökologie, Praktikabilität und Kosten. Gibt es bessere Alternativen zum Elektroantrieb, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommen könnten?