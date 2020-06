Hank von Hell - Dead (Sony)

Als Hank von Hell vor zwei Jahren mit „Egomania“ seine Solokarriere startete, hieß es erst einmal: Gesicht waschen. Runter mit den miefenden Flecken. Ein neues strahlendes Schwarz für sein bekanntes Make-Up rund um die Augen musste her. Denn zuvor hatte er viel zu tief im Topf der unschönen Schlagzeilenthemen herumgerührt - Scientology und Homoehen-Kritik eigneten sich denkbar schlecht als Starthilfe für jemanden, der mit Turbonegro als Provokateur und Punkrocker bekannt wurde. Der Glamrock auf der Scheibe funktionierte jedoch ausgesprochen gut, und einige Reuemomente später stand Hank Erik Dyvik Husby - so sein bürgerlicher Name - wieder auf den Beinen. 2019 schaffte er es mit dem Song „Fake It“ gar in den norwegischen ESC-Vorentscheid. Mit „Dead“ nun legt der „dickbäuchige Hohepriester des Death Punk“ (Visions) einen ebenbürtigen Nachfolger vor.

„You can't kill me. I'm already dead“, mit diesen Worten und einem High-Noon-Intro namens „Ad Conteram Incantatores“ beginnt der glamouröse Reigen. Dafür, dass Hank von Hell sich für tot erklärt, klingen seine Songs jedoch ausgesprochen lebendig. „Danger Danger!“ birgt die Gefahr der Überanspruchung des Tanzbeins, auch „Disco“ macht seinem Namen alle Ehre und punktet darüber hinaus mit einem kultigen 80er-Ski(!)-Video. Das pop-punkige Element von „Am I Wrong“ zeigt seinem Verfasser, dass er absolut nicht falsch liegt, die „Velvet Hell“ bietet der abgedrehten Kunstfigur eine behagliche neue Heimat, welche an vergangene Zeiten zu erinnern weiß. Und dass auch ein Alice Cooper „Blackened Eyes“ besitzt, bleibt insbesondere in der stimmlichen Leistung Hanks nicht unbemerkt.

Hank von Hell ist ein ebenso buntes wie leicht verdauliches Album gelungen. (Haakon Hoseth)

Immer hilfreich bei der Wiederherstellung einer Reputation: angesehene Gäste. Guernica Mancini von Thundermother krönt buchstäblich das gefällige „Crown“; Cone McCaslin und Dave Baksh von Sum 41 sind auf der ersten Single „Radio Shadow“ zu hören. Apropos: Als Singles könnten auf dem von Tom Dalgety (Ghost, Rammstein) produzierten „Dead“ so ziemlich alle Nummern ausgekoppelt werden. Hank von Hell ist ein ebenso buntes wie leicht verdauliches Album gelungen, welches nebenbei bemerkt die Vorfreude auf die Wiederaufnahme der Konzertsaison steigert. Es sind Songs für eine Bühne, für eine Show, für eine Party. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, sollte das Publikum zu den Konzerten strömen. Mit einer Ausnahme: Hank von Hell wird sich pünktlich zur digitalen Veröffentlichung von „Dead“ am 15. Juni aus dem riesigen Ullevi-Stadium in Göteborg melden - mit einem der größten Streaming-Konzerte während der Covid-19-Pandemie.