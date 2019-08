Schönes Cover, schöne Musik: "Pharao" heißt das neue Album von Alexander Marcus. (Kontor)

Wo hört die Realität auf, wo beginnt die Performance? Auch Hardcore-Fans von Alexander Marcus haben oft Probleme beim Ziehen der Trennlinie, und jetzt wird die Kunstfigur-Fantasterei sogar noch ein bisschen weiter getrieben. Felix Rennefeld ist Alexander Marcus, und Alexander Marcus ist jetzt der „Pharao“. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn im Grunde geht es auf dem neuen Album, das von Marcus' Label als „epochales Ereignis“ angekündigt wurde, auch nur um die Dinge, um die es schon immer ging: tolle Partys („Der Abend wird gut“), freundliche Botschaften („Brich das Eis“), die Freude am Leben („Krass superschön“) und eben diesen eigenwilligen Mix aus Schlager und Electro-Beats, den Alexander Marcus „Electrolore“ nennt.

Der größte Unterschied zu alten Hits wie „Toni der Rodelkönig“, „Hawaii Toast Song“ oder „Pitschi Pitschi Popo“: Jetzt handeln die Anarcho-Schlager nicht mehr von einer degenerierten Trash-und-Glamour-Parallelgesellschaft, sondern eben von einem Pharao, der von Perlenfischern am Meer aufgezogen wurde und es inzwischen bis nach Vegas geschafft hat, wo er Lieder wie „Rastafari“ singt. Das macht die Musik von Alexander Marcus nicht besser, doch unterhaltsam bleibt sie allemal. Was aber wahrscheinlich noch viel wichtiger ist: Was im Kopf von Felix Rennefeld alias Alexander Marcus alias Pharao vorgeht, bleibt ein vollständiges Rätsel.