Haben Sonys aktueller Geräte-Generation zu märchenhaften Verkäufen verholfen: Modelle wie die "PS4 Slim" oder das stärkere Pro-Modell. (Sony)

Sony hat aktuelle Verkaufszahlen für sein Konsolen-Flaggschiff bekannt gegeben: Demzufolge hat man aktuell 86,1 Millionen Exemplare von der PS4 am Markt installiert. Damit liegt die aktuelle PlayStation schon jetzt über dem Niveau ihres Vorgängers, der nach fünf Jahren bei 83,1 Millionen Geräten lag. Nicht einholen konnte man dagegen die märchenhaft erfolgreiche PS2: Von der hatte man im gleichen Zeitraum 87 Millionen Einheiten abgesetzt - mehr als die PS3 während ihrer gesamten Hardware-Lebensspanne.

Auch die Spiele-Verkäufe für die PS4 können sich sehen lassen: Bis heute fanden etwa 777,9 Millionen Spiele einen Abnehmer - mit Exklusiv-Entwicklungen wie „Uncharted 4“, „God of War“ oder „Horizon: Zero Dawn“ als qualitative Speerspitze. Die Verkaufs-stärksten Titel stammen allerdings überwiegend aus dem Drittanbieter-Segment, darunter „Call of Duty: Black Ops 3“, „Call of Duty: WW2“, die beiden letzten „FIFA“-Games sowie „GTA 5“.