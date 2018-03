Das erklärt Lieblingsspiel von "Rolly Ranchers": "Fortnite" von "Unreal"-Macher Epic. (Epic)

Stell Dir vor, Du wirst über Nacht berühmt - und auf einmal steht eine Spezialeinheit mit Rammbock vor Deiner Tür: So ergangen ist es dem bis dato unbekannten YouTuber „Rolly Ranchers“. Der geriet bei einer Partie „Fortnite“ durch reines Glück an den wesentlichen bekannteren YouTuber „Cizzorz“. Bei einem Plausch, dem viele Fans von „Cizzorz“ per Stream live beiwohnten, berichtete der deutlich jüngere „Ranchers“ von seiner Leidenschaft für das Spiel und seinen Video-Kanal: Angeblich steht er bereits um drei Uhr morgens auf der Matte, um noch vor der Schule „Fortnite“ spielen und Videos hochladen zu können. Das hat „Cizzorz“ so imponiert, dass er seine Fans prompt zum Abonnieren von „Ranchers“ Kanal aufrief. Resultat der Aktion: Die Abonnenten-Zahl des YouTube-Newcomers schnellte in nur wenigen Stunden von knapp tausend auf über 100.000!

Doch nur kurz darauf lernte der Zwölfjährige den unangenehmen Teil der Internet-Prominenz kennen: Unbekannte sorgten dafür, dass ein SWAT-Einsatzkommando das Haus der Familie stürmte - angeblich folgten sie dabei einem Hinweis, nach dem sich er und seine Mutter erhängen wollten. Inzwischen hat sich „Rolly Ranchers“ von dem Schreck erholt: Trotz anfänglicher Verzweiflung will er seinen Kanal weiter betreiben - obwohl man ihm immer wieder droht und die Polizei inzwischen gegen die anonymen „Swatter“ ermittelt.

Das Phänomen des „Swattings“ entwickelt sich in den USA immer mehr zum Problem: Ein Anruf bei den Behörden genügt oft, damit sich schwer bewaffnete Spezial-Teams auf den Weg machen, um vermeintliche Gefahrenquellen auszuschalten oder mutmaßlich bedrohte Bürger zu retten. Mit den Betroffenen verfeindete Influencer oder Fans nutzen dieses Mittel häufig, um sich an Rivalen zu rächen oder sie aus purer Schadenfreude zu ärgern. In seltenen Fällen kommt es dabei sogar zu Todesopfern.