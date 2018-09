Starkes Wachstum in Asien

2017 weltweit erstmals über vier Milliarden Flugpassagiere

Fluggesellschaften in aller Welt haben im vergangenen Jahr so viele Passagiere befördert wie nie zuvor. Dabei knackten sie erstmals die Marke von vier Milliarden Fluggästen, wie der Weltluftfahrtverband IATA in Montreal mitteilte.