Etwa 900 Mitarbeiter von Airbus arbeiten im Bremer Werk für den A400M. In der Hansestadt wird unter anderem der Rumpf des Militärtransporters gefertigt, mit dem der Konzern in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme hatte. Unter anderem sorgten Lieferverzögerungen und Triebwerksprobleme für reichlich Unmut bei den Besteller-Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Etwa alle drei Wochen, so der aktuelle Plan bei Airbus, soll in diesem Jahr ein A400M-Rumpf Bremen Richtung Sevilla verlassen. In der spanischen Stadt findet dann die Endmontage statt.

Auch in der Jahresbilanz haben die Schwierigkeiten mit dem Programm unübersehbare Spuren hinterlassen: 1,3 Milliarden Euro muss Airbus wegen des Transportfliegers als Sonderbelastung für 2017 verkraften. Dennoch konnte Airbus seinen Jahresgewinn unter dem Strich auf 2,9 Milliarden Euro fast verdreifachen. Ein Ertragssprung im Kerngeschäft und die Aussicht auf eine unerwartet hohe Dividende kamen an der Pariser Börse gut an: Dort legten die Airbus-Aktien am Donnerstag bis zum frühen Nachmittag um mehr als zehn Prozent zu.

Umsatz blieb 2017 stabil

Der um Sonderposten bereinigte operative Konzerngewinn wuchs um acht Prozent auf 4,25 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr will Airbusihn um 20 Prozent steigern. Der Umsatz blieb 2017 stabil bei 67 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt Airbus rund 129.000 Mitarbeiter.

Airbus-Chef Tom Enders hofft, dass er bei der Dauerbaustelle A400M das Schlimmste hinter sich hat. Noch ein Jahr zuvor hatte die Sonderbelastung bei 2,2 Milliarden Euro betragen. Die Tendenz stimmt also – zumal sich Enders gerade mit den Käuferstaaten darauf verständigt hat, die Verträge zu ändern, um das Risiko neuer Mehrkosten für Airbus zu verringern. Unter anderem ist ein neuer Zeitplan für Auslieferungen vorgesehen. Das soll helfen, Vertragsstrafen für Verspätungen zu vermeiden.

Die A400M gilt als modernster Militär-Transporter der Welt, hatte aber immer wieder Probleme bereitet. Enders hatte neben Technikärger auch eine "unrealistische Vertragsgestaltung" dafür verantwortlich gemacht und die Käufer zu Zugeständnissen gedrängt – er sprach von einem "Damoklesschwert", das über dem Konzern geschwebt habe. Nun äußerte er sich zufrieden: "Wir sind über den Berg." Die Vertragsänderung soll noch 2018 in trockene Tücher gebracht werden. In Bremen werden für die Maschine auch das Cargo-System und die Software integriert sowie unter anderem 120 Kilometer Kabel verlegt und 23.000 Halterungen angebracht.

Volle Auftragsbücher

Der Gewinnsprung bei Airbus erklärt sich auch dadurch, dass der Konzern sein Verteidigungselektronik-Geschäft verkauft hat. Zudem profitiert er von der Entwicklung des Wechselkurses zwischen Euro und US-Dollar. Doch auch die Auftragsbücher sind voll: Mehr als 7200 Flugzeuge sind dort verzeichnet – im Wert von einer Billion Euro.

Der hohe Auftragsbestand im zivilen Flugzeugbau sei natürlich auch für Bremen erfreulich, sagte der Betriebsratsvorsitzende Jens Brüggemann. Das sichere zum einen die Arbeit am Standort, zum anderen „wollen wir versuchen, aber auch mehr Arbeitsanteile nach Bremen zu holen.“ An der Weser werden unter anderem die Flügel verschiedener Jet-Modelle mit Landeklappen ausgestattet.

Brüggemann zufolge gibt es in Bremen noch Kapazitäten bei der Flügel-Ausstattung der Modellfamilie A320. So liege die Produktion für den sehr nachgefragten A321neo bei zehn Paaren pro Monat. Ein Teil dieser Produktion finde derzeit auch in Österreich statt. Durch eine höhere Auslastung wäre aber nicht nur die Stammbelegschaft abgesichert, „sondern wir wollen sie auch aufbauen“, sagte der Betriebsratschef. Derzeit gibt es in Bremen 3000 Beschäftigte im zivilen Flugzeugbau, davon sind 300 Leiharbeitskräfte.

Triebwerksprobleme überschatten Airbus-Bilanz

Überschattet wird die starke Airbus-Bilanz von den neuen Triebwerksproblemen im wichtigen Segment ziviler Mittelstreckenjets, wo der Konzern gegen den Rivalen Boeing antritt. "Das ist nicht schön", räumte Enders bei der Vorstellung der Zahlen in Blagnac bei Toulouse ein. Antriebe bei einem Teil der Baureihe A320neo drohen während des Flugs auszufallen, Sicherheitsbehörden haben daher Betriebseinschränkungen verhängt. Der Vorstand macht es von der Lösung des Problems abhängig, ob er sein Ziel erreicht, in diesem Jahr 800 Zivilflugzeuge auszuliefern. Das wären so viele wie nie.

Betroffen von dem Triebwerksärger sind 32 schon ausgelieferte Flugzeuge mit Antrieben des Herstellers Pratt & Whitney (P&W) – bei einem Drittel davon geht es um beide Motoren. Enders bemühte sich aber, Bedenken zu zerstreuen. "Wir sind daran gewöhnt, beim Triebwerksthema Krisenmanagement zu betreiben", sagte er. Nach derzeitiger Planung könnten im April neue Triebwerke geliefert werden, bei denen das Problem gelöst sei.

P&W macht Airbus schon seit 2016 Sorgen, weil Hitze- und Softwareprobleme die Auslieferung vieler Jets verzögerte. Dadurch wackelten Airbus' Auslieferungsziele 2017 bis kurz vor Jahresende.

Auch derzeit stehen rund 30 praktisch fertige Maschinen ohne Antriebe auf dem Hof. Auch beim Konkurrenzangebot des Herstellers CFM habe es teils Probleme bei der Einsatzreife gegeben, hieß es. Dennoch hatte Airbus im vorigen Jahr mit 718 ausgelieferten Verkehrsmaschinen einen Rekord aufgestellt.