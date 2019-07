Standardbrief kostet künftig 80 Cent

Ab Montag steigt das Porto bei der Deutschen Post

Wer in Deutschland einen Brief verschickt, muss künftig mehr Geld bezahlen. Vom 1. Juli an kostet ein Standardbrief 80 Cent beim Versand in Deutschland und damit 10 Cent mehr als bisher.