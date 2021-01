Der Dax überschritt erstmals die Marke von 14.000 Punkten – und das in Krisenzeiten. (Arne Dedert /dpa)

Es ist verwunderlich – selbst auf den zweiten Blick. Die Aktienmärkte gehen beschwingt in das neue Jahr. Der Dax brach am Donnerstag seinen Rekord mit mehr als 14.000 Punkten. Trotz der Einbrüche in der Wirtschaft, trotz des verlängerten Lockdowns, trotz der Ungewissheit. Haben sich die Märkte etwa komplett von der Realität verabschiedet?

Tiefstand im März

Nun gut, die Börse ist der Entwicklung der Wirtschaft grundsätzlich voraus. Deren Erholung wird also derzeit bereits eingepreist und führt zum Höhenflug. Doch ob dieser Aufschwung gerechtfertigt ist? Erinnern wir uns: Im Frühjahr 2020 durchfuhr die Märkte der Schock von Corona. Den Dax erfasste der stärkste Absturz denn je. Am 16. März erreichte er den Tiefstand von 8255 Punkten. Bis zum Sommer erholte sich der deutsche Leitindex aber wieder recht ordentlich.

Für den Auftrieb dieser Tage gibt es Gründe. Besonders eine Nachricht gibt allen Anlass zu mehr Optimismus – ob Börsianer oder nicht: In der EU ist ein zweiter Impfstoff zugelassen worden. Das macht Hoffnung.