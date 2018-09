Man könnte die Geschichte von Ryanair in etwa so erzählen: Michael O'Leary, ein Ire mit einer großen Portion Selbstbewusstsein, macht aus einer defizitären Regionalfluggesellschaft den größten europäischen Billigflieger. Und er mischt kräftig den Markt auf: Wer frühzeitig bucht und ein paar Unannehmlichkeiten in Kauf nimmt, kann für wenig Geld kreuz und quer durch Europa reisen.

Was den Kunden freut, hat jedoch eine bittere Kehrseite: Der von O'Leary befeuerte Preiskampf unter den Fluglinien geht zulasten des Personals. Das Unternehmen ist berüchtigt für Sozialdumping: magere Bezahlung, Scheinselbstständigkeit, Knebelverträge, schlechte Absicherung im Krankheitsfall.

Endlich ist es nun den Piloten und dem Bordpersonal zuviel geworden, sie wehren sich gemeinsam mit Warnstreiks, wollen einen Tarifvertrag aushandeln. Den gibt es bislang nicht. Beinahe zweieinhalb Jahrzehnte ist es O'Leary gelungen, Gewerkschaften und Betriebsräte von Ryanair fernzuhalten. „Eher friert die Hölle zu“, soll er noch vor einem Jahr über die Möglichkeit von Tarifverträgen gesagt haben. Nun spricht er zwar doch mit Cockpit und Verdi, aber der Ton bleibt rau. Die Forderung nach höheren Gehältern kanzelte der Firmenchef am Mittwoch „als aberwitzig“ ab. Und er legte mit einer Drohung nach: Sollte es weitere Streiktage geben, könnten Jobs gestrichen werden. Wer nicht hören will, muss fühlen! Mindestens 150 ausgefallene Flüge, darunter auch einige in Bremen, gaben am Streiktag eine klare Antwort.

Ryanair könnte sich eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter leisten – auch ohne das Geschäftsmodell zu gefährden. Schließlich ist die Fluggesellschaft nicht mehr die aufstrebende kleine Klitsche von einst. Als etabliertes Unternehmen braucht es gutes Fachpersonal, das auch bei den Airlines immer knapper wird. Das System Ryanair fliegt gerade gegen die Wand.