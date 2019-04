Kommentar über das Kraftwerk Farge

Abgestoßen

Michael Brandt

Mit dem Verkauf an einen US-Investor signalisieren bisherigen Eigentümer: Die Zukunft der Energieerzeugung liegt nicht in der Steinkohle und nicht in Bremen, meint Redakteur Michael Brandt..