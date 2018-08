Ob das Herbizid Glyphosat Krebs verursacht, ist umstritten. Die Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation hält dies für wahrscheinlich. Andere Behörden, etwa das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, kommen zu einer anderen Einschätzung. Letztlich können es auch die Laienrichter in San Francisco nicht sicher wissen, die nun den Hersteller Monsanto zur Zahlung von 289 Millionen Dollar an einen Krebspatienten verurteilt haben.

Ob das Urteil Bestand haben wird, bleibt demnach abzuwarten. Trotzdem hat die Nachricht bei Anlegern für Panik gesorgt. Dass die Aktie des Bayer-Konzerns am Montag um mehr als zehn Prozent abstürzte, illustriert einmal mehr die enormen Risiken der Mega-Übernahme des amerikanischen Saatgut-Unternehmens durch den deutschen Chemiekonzern. Wegen Glyphosat sind viele weitere Verfahren gegen Monsanto anhängig. Und das ist längt nicht das einzige Problem von Bayer in den USA. So hat der Konzern dort auch Schwierigkeiten im Arzneimittel-Geschäft. Mehr als 60 Milliarden Dollar lassen sich die Leverkusener Monsanto kosten – es könnte am Ende deutlich teurer werden.