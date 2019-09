Urlauber sitzen fest nach der Pleite von Thomas Cook. Hier sprechen britische Passagiere mit Mitarbeitern des Reisekonzerns auf dem Flughafen Palma de Mallorca. (Francisco Ubilla/DPA)

Wenn ein Unternehmen von der Größe des Reiseveranstalters Thomas Cook in die Pleite rutscht, bebt eine ganze Branche. Die Insolvenz des zweitgrößten Anbieters in Deutschland bedeutet für Hunderttausende Kunden das Ärgernis geplatzter Urlaubspläne oder einer bestenfalls mühevollen Heimreise. Für andere geht es um die Existenz. Betreiber von Reisebüros etwa, Hotelbesitzer in der Türkei und anderswo – viele könnten noch mit in den Strudel gerissen werden.

Der Brexit hat im Fall Thomas Cook offenbar schon jetzt seine toxische Wirkung gezeigt – was eine Warnung an all diejenigen sein sollte, die einen ungeregelten Austritt als ökonomische Petitesse betrachten. Die politische Unsicherheit und die Schwäche des Pfunds scheinen die Reiselust auf der Insel empfindlich getrübt zu haben. Und das hat der Konzern besonders schmerzhaft zu spüren bekommen.

Harter Wettbewerb

Es gibt tiefere Gründe für den Kollaps eines Unternehmens, dem die Erfindung der Pauschalreise zugeschrieben wird. Das Geschäft mit professionell organisiertem Urlaub ist nach wie vor ein wachsender Milliardenmarkt. Doch der Wettbewerb ist ungleich härter geworden. Internet-Reisebüros machen den Etablierten zunehmend Konkurrenz mit selbst zusammengestellten Paketen aus Hotels und Flügen. Auf der anderen Seite dringen Airlines immer forscher in das Revier der Reiseveranstalter ein und bieten zum Billigflug gleich die passende Unterkunft mit an.

Andere haben daraus längst Konsequenzen gezogen. Der Branchenprimus Tui zum Beispiel versteht sich schon seit Längerem nicht mehr als klassischer Reiseveranstalter im Sinne eines Händlers – sondern als Investor, Entwickler und Betreiber eigener Hotels und Kreuzfahrtschiffe. Damit ist das Unternehmen mit Sitz in Hannover in den vergangenen Jahren ziemlich erfolgreich gewesen. Natürlich lässt sich mit Urlaubsreisen weiterhin ordentliches Geld verdienen.

Diese Hoffnung bleibt nun auch den Beschäftigten zumindest der Fluggesellschaft Condor. Für die deutsche Tochter von Thomas Cook könnte sich durchaus noch ein Käufer finden, denn sie arbeitet profitabel. Das sollte dann allerdings besser ohne Staatshilfe gelingen. Sie kann – siehe Air Berlin – letztlich keine Airline retten.