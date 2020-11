Aufsichtsratschef Paul Achleitner bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank. Foto: Boris Roessler/dpa (Boris Roessler / dpa)

Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner ist erneut der bestbezahlte Chefkontrolleur im Dax.

Der Manager erhielt im vergangenen Jahr rund 900.000 Euro, knapp fünf Prozent mehr als 2018, zeigt eine Studie des Anlegerschutzvereins DSW. Auf Achleitner folgt mit 640.000 Euro BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer vor Siemens-Chefkontrolleur Jim Hagemann Snabe mit 612.500 Euro, heißt es in dem Papier, das am Donnerstag in Frankfurt vorgestellt wurde.

Insgesamt überwiesen die 30 Dax-Konzerne für das Geschäftsjahr 2019 rund 83,4 Millionen Euro an ihre Kontrolleure - 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Grund sei die veränderte Dax-Zusammensetzung, so die DSW: Die Lufthansa, ThyssenKrupp und Wirecard mussten den DAX verlassen, während der Lieferdienst Delivery Hero, Deutsche Wohnen und der Triebwerkspezialist MTU Aero Engines dazu kamen.

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) untersucht seit 18 Jahren unter anderem, wie sich Vergütung, Transparenz und Arbeitsbelastung der Aufsichtsräte verändert haben - auch mit Blick auf eine Überdehnung mit zu vielen Posten oder zu lange Zeiten im Aufsichtsrat. Aufsichtsräte kontrollieren die Arbeit des Vorstands und berufen unter anderem Vorstände und Konzernchefs. „Der Einfluss des Gremiums sollte keinesfalls unterschätzt werden“, sagte Jella Benner-Heinacher, stellvertretende DSW-Hauptgeschäftsführerin. So habe die Insolvenz des Zahlungsabwicklers Wirecard, wo Kontrollen versagten, Missstände deutlich gemacht.

Die höchste Gesamtvergütung zahlte laut der Studie 2019 erneut die Deutsche Bank: Gut 6,1 Millionen Euro flossen an den 20-köpfigen Aufsichtsrat, 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Bank hatte zwei zusätzliche Ausschüsse eingerichtet. Auf das Geldhaus folgt BMW mit rund 5,6 Millionen Euro für das Kontrollgremium. Auf Platz drei lag Volkswagen mit 5,3 Millionen Euro und verdrängte damit Siemens.

Als mächtigsten Aufsichtsrat in Deutschland sieht die DSW Nikolaus von Bomhard, Aufsichtsratschef der Deutschen Post und der Münchener Rück. Auf Rang zwei folgt Michael Diekmann, Chefaufseher der Allianz und Aufsichtsrat bei Fresenius und Siemens. Den dritten Platz teilen sich Achleitner und Bayer-Chefkontrolleur Norbert Winkeljohann.

© dpa-infocom, dpa:201105-99-221044/2 (dpa)