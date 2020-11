Automobilclub warnt

ADAC: Zweistelliger Sprung beim Spritpreis zum Jahreswechsel

Die Spritpreise in Deutschland sind weiter im Keller. Doch das Öl ist so teuer, wie März nicht mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch an der Zapfsäule spürbar wird.