Laufschuhe wie diese hat Adidas in sogenannten Speed-Factorys produzieren lassen. Foto: Daniel Karmann/dpa (Daniel Karmann / dpa)

An der Technologie wolle Adidas jedoch festhalten und sie künftig bei Zulieferern in Asien einsetzen. Die Speed-Factory war geschaffen worden, um möglichst schnell auf neue Trends vor allem in der Laufschuh-Technologie und -mode reagieren zu können. In Ansbach hatte Adidas das Projekt gemeinsam mit dem Zulieferer Oechsler AG betrieben. Die technologische Zusammenarbeit solle fortgesetzt werden. (dpa)