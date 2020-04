Kreuzfahrten

Aida Cruises sagt alle Reisen bis Ende Mai ab

An Urlaube ist momentan kaum zu denken - auch nicht an Kreuzfahrten. Aida Cruises sagt bis Ende Mai alle Reisen ab - will Gästen aber entgegenkommen.