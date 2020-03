Börse in Frankfurt

Aktien-Anleger greifen wieder zaghaft zu

Nach Panik am Montag und einer ausgeprägten Berg- und Talfahrt am Dienstag versucht der Dax zur Wochenmitte erneut die Erholung. Das Eingreifen erster Notenbanken in Europa hellte die Stimmung auf. Dennoch herrscht nach wie vor Vorsicht.