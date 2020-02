Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Von der Rekordlaune der vergangenen Wochen war nichts mehr zu spüren. Der Dax rutschte zeitweise unter die runde Marke von 13.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende Januar, bevor er mit minus 4,01 Prozent auf 13.035,24 Punkten aus dem Handel ging.

Die Dax-Bilanz seit Jahresbeginn ist mit einem Abschlag von 1,6 Prozent nun wieder negativ. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am ersten Handelstag der neuen Woche um 3,79 Prozent auf 27.884,91 Punkte abwärts.

Den Nebenwerteindex SDax erwischte es mit einem Minus von fast 5 Prozent noch schlimmer. Die Erholung der Aktienmärkte nach einem Rückgang der Virus-Neuinfektionen sei verfrüht gewesen, sagte Analyst Michael Bissinger von der DZ Bank.

Sorgen macht den Anlegern, dass sich das Coronavirus inzwischen in Ländern außerhalb Chinas stark vermehrt. In Asien trifft dies auf Südkorea zu, in Europa seit dem Wochenende auf Italien. „Es sind die nicht abschätzbaren Folgen einer globalen Pandemie, die nun zu einem weltweiten Ausverkauf bei Aktien geführt haben“, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Marktes. Das Virus, das bislang das chinesische Wachstum bedroht habe, setze nun Fragezeichen hinter das Erholungspotenzial der Weltwirtschaft.

Weltweit verbuchten die Börsen am Montag hohe Abschläge. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone sackte um 4,01 Prozent ab auf 3647,98 Zähler. Ähnlich hohe Verluste gab es in Paris und London, in Mailand ging es sogar um mehr als 5 Prozent in den Keller. In den USA notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss gut 3 Prozent tiefer.

Hierzulande gerieten vor allem Aktien konjunktursensibler Sektoren unter Druck. Im Dax, MDax und SDax gab es keinen einzigen Gewinner. Die Papiere der Fluggesellschaft Lufthansa brachen am Dax-Ende um 8,81 Prozent ein. Die Folgen des Virus beeinträchtigten vor allem das Langstrecken- und Frachtgeschäft, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Auch Autowerte mussten deutliche Einbußen hinnehmen. Für BMW, Daimler und Volkswagen (VW) ist China der wichtigste Einzelmarkt.

Am MDax-Ende verloren die Anteilscheine von CTS Eventim 9,63 Prozent. Der Tickethändler und Veranstalter leidet besonders darunter, dass das öffentliche Leben in vielen Gegenden Norditaliens inzwischen praktisch stillsteht. Sportveranstaltungen und auch der Karneval von Venedig wurden abgesagt. CTS ist direkt betroffen, ihm gehört der italienische Konzert- und Show-Veranstalter Vivo Concerti.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,44 Prozent am Freitag auf minus 0,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,22 Prozent auf 145,25 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,34 Prozent auf 175,52 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,0854 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0818 (Freitag: 1,0801) US-Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9244 (0,9258) Euro gekostet. (dpa)